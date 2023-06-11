Список освобожденных из плена 11.06.2023 — домой вернулись 95 военных

Список 95 военных, освобожденных из плена 11 июня
Сегодня, 11 июня, состоялся очередной обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, есть защитники Мариуполя и острова Змеиный.
Новини.LIVE собрали всю информацию, которая известна о сегодняшнем обмене пленными.
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Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четверо военных моряков. Среди них два офицера, остальные — рядовой и сержантский состав. Все освобожденные на этот раз — мужчины.
"Обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, которые проводит Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось вернуть защитников, которые находились в плену в ЧВК "Вагнер" и подразделения "Ахмат", — рассказали в штабе.
Среди освобожденных из плена сегодня есть защитники Мариуполя (в том числе "Азовстали") и острова Змеиный. Также домой возвращаются пленники из ЧАЭС.
Также известно, что сегодня из неволи вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех. Еще семь освобожденных военнослужащих принимали участие в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.
Стоит отметить, что среди возвращенных из российского плена есть четыре человека с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней.
Список освобожденных из плена 11 июня 2023 года
Фамилии освобожденных из плена украинских героев были обнародованы на Telegram-канале, который собирает соответствующие данные.
- АБАШИН Иван Сергеевич
- АВРАМОВ Антон Вячеславович
- АГУРБАШ Александр Григорьевич
- АЛЕКСЕЕВ Андрей Александрович
- АЛИЯРОВ Рустем Ровшанович
- АЛМАЗОВ Николай Александрович
- АРБУЗОВ Станислав Алексеевич
- АСТАШОВ Кирилл Александрович
- АХАЛАЯ Александр Сергеевич
- БАБАК Дмитрий Эдуардович
- БАБЧИНСКИЙ Андрей Николаевич
- БАЗАР Павел Михайлович
- БЕВЗЮК-ВОЛОШИН Александр Викторович
- БЕЛЬКОВИЧ Андрей Игоревич
- БЕЛЫЙ Максим Юрьевич
- БЕЛОКУРЕЦ Андрей Павлович
- БОДНАР Максим Владимирович
- БРАГИДА Дмитрий Петрович
- ВЕРЕМЕЕНКО Евгений Юрьевич
- ВАСИЛЬЧУК Павел Николаевич
- ВИГОВСКИЙ Алексей Андреевич
- ВОРОБЬЕВ Иван Владимирович
- ВОФЛУСЕВ Роман Владимирович
- ГАВРАШЕНКО Александр Юрьевич
- ГАВРИЛЮК Андрей Александрович
- ГАВРИШКО Николай Васильевич
- ГАЕВСКИЙ Дмитрий Валентинович
- ГАРБАРЕНКО Вячеслав Леонидович
- ГЛУЗД Александр Витальевич
- ГЛЯЦЕВИЧ Захар Витальевич
- ГОЛОВЧЕНКО Ростислав Сергеевич
- ГРЕК Игорь Святославович
- ГРИЦЕНКО Андрей Николаевич
- ГРИЦЕНКО Николай Дмитриевич
- ГРИЩЕНКО Андрей Павлович
- ГРУЗД Николай Владимирович
- ГРИДУНОВ Денис Александрович
- ГРИЦАЙ Тарас Константинович
- ГУСЕЙНОВ Владимир Владимирович
- ДАНИЛЕНКО Владислав Дмитриевич
- ДЕГТЯР Николай Алексеевич
- ДЕРБА Владимир Владимирович
- ДРАБИК Назар Иванович
- ДУБРОВА Денис Александрович
- ДУДЕНКО Николай Станиславович
- ЕЩЕНКО Василий Владимирович
- ЖАБРЕВ Виталий Александрович
- ЖИГИР Вячеслав Александрович
- ЗУБОК Владислав Сергеевич
- ЗУЙ Виталий Владимирович
- ИВАНОВ Алексей Валерьевич
- ИГНАТЕНКО Геннадий Николаевич
- ЙОВЕНКО Валерий Викторович
- КАГАН Владислав Олегович
- КАЙНАР Андрей Николаевич
- КАЛЬЧЕНКО Ярослав Валентинович
- КАМИНСКИЙ Андрей Александрович
- КАРПЕНКО Андрей Сергеевич
- КАРПИ Олег Константинович
- КАРПЯК Олег Ростиславович
- КАСЬЯНОВ Александр Владимирович
- КАТОЛИК Валентин Николаевич
- КАШИНСКИЙ Сергей Русланович
- КИРИЧАНСКИЙ Денис Олегович
- КЛОЧКО Роман Валерьевич
- КЛИМАК Степан Иванович
- Кныш Алексей Сергеевич
- КУЗНЕЦ Владимир Алексеевич
- КОЗЬМИН Геннадий Валерьевич
- КОМПАНИЕЦ Александр Александрович
- КОТЛЯРЕНКО Евгений Русланович
- КИСИЛЬ Дмитрий Владимирович
- ЛАХНО Виктор Викторович
- ЛЕВЧЕНКО Максим Юрьевич
- ЛОГОДИЧ Иван Богданович
- ЛУНГУ Александр Николаевич
- ЛУЦЕНКО Евгений Александрович
- МАЗОРЧУК Владимир Александрович
- НЕВДАХ Константин Валерьевич
- НЕДАЙВОДА Юлиан Константинович
- НИКИТЧИК Юрий Александрович
- ОВЕРКО Игорь Юрьевич
- ПОСТОЛЕВКА Роман Романович
- ПОТРЕМАЙ Сергей Николаевич
- РЕШЕТОВ Олег Владимирович
- СОЛОНСКИЙ Максим Юрьевич
- ТАНЦЮРА Артем Николаевич
- ТИЦКИЙ Денис Юрьевич
- ШИБАЛИН Сергей Петрович
- ЯКУБЕЦ Ярослав Владимирович
- ЯНОВ Кирилл Владимирович
- КЛЮШНИКОВ Вячеслав Юрьевич
- ЛАДИКО Александр Левонович
- ЛЕВИЦКИЙ Вячеслав Анатольевич
- ПУЮ Дмитрий Дмитриевич
В общей сложности, по данным Офиса омбудсмена, из плена уже удалось вернуть 2 525 украинцев и украинок.
Напомним, ранее стало известно, что на территории Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины находится в плену более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.
Также в сети ранее появилось трогательное видео, как освобожденный из плена пограничник встретился со своим другом псом Рамусом, с которым вместе оборонял "Азовсталь".