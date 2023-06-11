Список освобожденных из плена 11.06.2023 — домой вернулись 95 военных

Освобожденные из плена украинские военные, 11 июня 2023 года. Фото: t.me/Koord_shtab

Сегодня, 11 июня, состоялся очередной обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, есть защитники Мариуполя и острова Змеиный.

Новини.LIVE собрали всю информацию, которая известна о сегодняшнем обмене пленными.

Читайте также:

Подробности

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четверо военных моряков. Среди них два офицера, остальные — рядовой и сержантский состав. Все освобожденные на этот раз — мужчины.

"Обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, которые проводит Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось вернуть защитников, которые находились в плену в ЧВК "Вагнер" и подразделения "Ахмат", — рассказали в штабе.

Освобожденные из плена 11 июня 2023 года. Фото: t.me/Koord_shtab

Среди освобожденных из плена сегодня есть защитники Мариуполя (в том числе "Азовстали") и острова Змеиный. Также домой возвращаются пленники из ЧАЭС.

Также известно, что сегодня из неволи вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех. Еще семь освобожденных военнослужащих принимали участие в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

Освобожденные из плена 11 июня 2023 года. Фото: t.me/Koord_shtab

Стоит отметить, что среди возвращенных из российского плена есть четыре человека с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней.

Освобожденные из плена 11 июня 2023 года. Фото: t.me/Koord_shtab

Список освобожденных из плена 11 июня 2023 года

Фамилии освобожденных из плена украинских героев были обнародованы на Telegram-канале, который собирает соответствующие данные.

АБАШИН Иван Сергеевич АВРАМОВ Антон Вячеславович АГУРБАШ Александр Григорьевич АЛЕКСЕЕВ Андрей Александрович АЛИЯРОВ Рустем Ровшанович АЛМАЗОВ Николай Александрович АРБУЗОВ Станислав Алексеевич АСТАШОВ Кирилл Александрович АХАЛАЯ Александр Сергеевич БАБАК Дмитрий Эдуардович БАБЧИНСКИЙ Андрей Николаевич БАЗАР Павел Михайлович БЕВЗЮК-ВОЛОШИН Александр Викторович БЕЛЬКОВИЧ Андрей Игоревич БЕЛЫЙ Максим Юрьевич БЕЛОКУРЕЦ Андрей Павлович БОДНАР Максим Владимирович БРАГИДА Дмитрий Петрович ВЕРЕМЕЕНКО Евгений Юрьевич ВАСИЛЬЧУК Павел Николаевич ВИГОВСКИЙ Алексей Андреевич ВОРОБЬЕВ Иван Владимирович ВОФЛУСЕВ Роман Владимирович ГАВРАШЕНКО Александр Юрьевич ГАВРИЛЮК Андрей Александрович ГАВРИШКО Николай Васильевич ГАЕВСКИЙ Дмитрий Валентинович ГАРБАРЕНКО Вячеслав Леонидович ГЛУЗД Александр Витальевич ГЛЯЦЕВИЧ Захар Витальевич ГОЛОВЧЕНКО Ростислав Сергеевич ГРЕК Игорь Святославович ГРИЦЕНКО Андрей Николаевич ГРИЦЕНКО Николай Дмитриевич ГРИЩЕНКО Андрей Павлович ГРУЗД Николай Владимирович ГРИДУНОВ Денис Александрович ГРИЦАЙ Тарас Константинович ГУСЕЙНОВ Владимир Владимирович ДАНИЛЕНКО Владислав Дмитриевич ДЕГТЯР Николай Алексеевич ДЕРБА Владимир Владимирович ДРАБИК Назар Иванович ДУБРОВА Денис Александрович ДУДЕНКО Николай Станиславович ЕЩЕНКО Василий Владимирович ЖАБРЕВ Виталий Александрович ЖИГИР Вячеслав Александрович ЗУБОК Владислав Сергеевич ЗУЙ Виталий Владимирович ИВАНОВ Алексей Валерьевич ИГНАТЕНКО Геннадий Николаевич ЙОВЕНКО Валерий Викторович КАГАН Владислав Олегович КАЙНАР Андрей Николаевич КАЛЬЧЕНКО Ярослав Валентинович КАМИНСКИЙ Андрей Александрович КАРПЕНКО Андрей Сергеевич КАРПИ Олег Константинович КАРПЯК Олег Ростиславович КАСЬЯНОВ Александр Владимирович КАТОЛИК Валентин Николаевич КАШИНСКИЙ Сергей Русланович КИРИЧАНСКИЙ Денис Олегович КЛОЧКО Роман Валерьевич КЛИМАК Степан Иванович Кныш Алексей Сергеевич КУЗНЕЦ Владимир Алексеевич КОЗЬМИН Геннадий Валерьевич КОМПАНИЕЦ Александр Александрович КОТЛЯРЕНКО Евгений Русланович КИСИЛЬ Дмитрий Владимирович ЛАХНО Виктор Викторович ЛЕВЧЕНКО Максим Юрьевич ЛОГОДИЧ Иван Богданович ЛУНГУ Александр Николаевич ЛУЦЕНКО Евгений Александрович МАЗОРЧУК Владимир Александрович НЕВДАХ Константин Валерьевич НЕДАЙВОДА Юлиан Константинович НИКИТЧИК Юрий Александрович ОВЕРКО Игорь Юрьевич ПОСТОЛЕВКА Роман Романович ПОТРЕМАЙ Сергей Николаевич РЕШЕТОВ Олег Владимирович СОЛОНСКИЙ Максим Юрьевич ТАНЦЮРА Артем Николаевич ТИЦКИЙ Денис Юрьевич ШИБАЛИН Сергей Петрович ЯКУБЕЦ Ярослав Владимирович ЯНОВ Кирилл Владимирович КЛЮШНИКОВ Вячеслав Юрьевич ЛАДИКО Александр Левонович ЛЕВИЦКИЙ Вячеслав Анатольевич ПУЮ Дмитрий Дмитриевич

В общей сложности, по данным Офиса омбудсмена, из плена уже удалось вернуть 2 525 украинцев и украинок.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины находится в плену более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.

Также в сети ранее появилось трогательное видео, как освобожденный из плена пограничник встретился со своим другом псом Рамусом, с которым вместе оборонял "Азовсталь".