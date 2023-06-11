Список звільнених з полону 11.06.2023 — додому повернулися 95 військових

Звільнені з полону українські військові, 11 червня 2023 року. Фото: t.me/Koord_shtab

Сьогодні, 11 червня, відбувся черговий обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, є оборонці Маріуполя та острова Зміїний.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про сьогоднішній обмін полоненими.

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Подробиці

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та четверо військових моряків. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад. Усі звільнені цього разу — чоловіки.

"Обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат", — розповіли у штабі.

Звільнені з полону 11 червня 2023 року. Фото: t.me/Koord_shtab

Серед звільнених з полону сьогодні є захисники Маріуполя (зокрема "Азовсталі") та острова Зміїний. Також додому повертаються полонені з ЧАЕС.

Також відомо, що сьогодні з неволі повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Ще семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.

Звільнені з полону 11 червня 2023 року. Фото: t.me/Koord_shtab

Варто зазначити, що серед повернутих з російського полону є четверо людей з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб.

Звільнені з полону 11 червня 2023 року. Фото: t.me/Koord_shtab

Список звільнених з полону 11 червня 2023 року

Прізвища, звільнених з полону українських героїв, були оприлюднені на Telegram-каналі, який збирає відповідні дані.

АБАШИН Іван Сергійович АВРАМОВ Антон В'ячеславович АГУРБАШ Олександр Григорович АЛЕКСЄЄВ Андрій Олександрович АЛІЯРОВ Рустем Ровшанович АЛМАЗОВ Микола Олександрович АРБУЗОВ Станіслав Олексійович АСТАШОВ Кирило Олександрович АХАЛАЯ Олександр Сергійович БАБАК Дмитро Едуардович БАБЧИНСЬКИЙ Андрій Миколайович БАЗАР Павло Михайлович БЕВЗЮК-ВОЛОШИН Олександр Вікторович БЕЛЬКОВИЧ Андрій Ігорович БЄЛИЙ Максим Юрійович БІЛОКУРЕЦЬ Андрій Павлович БОДНАР Максим Володимирович БРАГІДА Дмитро Петрович ВЕРЕМЕЄНКО Євген Юрійович ВАСИЛЬЧУК Павло Миколайович ВІГОВСЬКИЙ Олексій Андрійович ВОРОБЙОВ Іван Володимирович ВОФЛУСЄВ Роман Володимирович ГАВРАШЕНКО Олександр Юрійович ГАВРИЛЮК Андрій Олександрович ГАВРИШКО Микола Васильович ГАЄВСЬКИЙ Дмитро Валентинович ГАРБАРЕНКО В'ячеслав Леонідович ГЛУЗД Олександр Віталійович ГЛЯЦЕВИЧ Захар Віталійович ГОЛОВЧЕНКО Ростислав Сергійович ГРЕК Ігор Святославович ГРИЦЕНКО Андрій Миколайович ГРИЦЕНКО Микола Дмитрович ГРИЩЕНКО Андрій Павлович ГРУЗД Микола Володимирович ГРИДУНОВ Денис Олександрович ГРИЦАЙ Тарас Костянтинович ГУСЕЙНОВ Володимир Володимирович ДАНИЛЕНКО Владислав Дмитрович ДЕГТЯР Микола Олексійович ДЕРБА Володимир Володимирович ДРАБИК Назар Іванович ДУБРОВА Денис Олександрович ДУДЕНКО Микола Станіславович ЄЩЕНКО Василь Володимирович ЖАБРЕВ Віталій Олександрович ЖИГИР В'ячеслав Олександрович ЗУБОК Владислав Сергійович ЗУЙ Віталій Володимирович ІВАНОВ Олексій Валерійович ІГНАТЕНКО Геннадій Миколайович ЙОВЕНКО Валерій Вікторович КАГАН Владислав Олегович КАЙНАРА Андрій Миколайович КАЛЬЧЕНКО Ярослав Валентинович КАМІНСЬКИЙ Андрій Олександрович КАРПЕНКО Андрій Сергійович КАРПІ Олег Костянтинович КАРП'ЯК Олег Ростиславович КАСЬЯНОВ Олександр Володимирович КАТОЛІК Валентин Миколайович КАШИНСЬКИЙ Сергій Русланович КИРИЧАНСЬКИЙ Денис Олегович КЛОЧКО Роман Валерійович КЛИМАК Степан Іванович КНИШ Олексій Сергійович КОВАЛЬ Володимир Олексійович КОЗЬМІН Геннадій Валерійович КОМПАНІЄЦЬ Олександр Олександрович КОТЛЯРЕНКО Євгеній Русланович КИСІЛЬ Дмитро Володимирович ЛАХНО Віктор Вікторович ЛЕВЧЕНКО Максим Юрійович ЛОГОДИЧ Іван Богданович ЛУНГУ Олександр Миколайович ЛУЦЕНКО Євгеній Олександрович МАЗОРЧУК Володимир Олександрович НЕВДАХ Костянтин Валерійович НЕДАЙВОДА Юліан Костянтинович НИКИТЧИК Юрій Олександрович ОВЕРКО Ігор Юрійович ПОСТОЛІВКА Роман Романович ПОТРЕМАЙ Сергій Миколайович РЕШЕТОВ Олег Володимирович СОЛОНСЬКИЙ Максим Юрійович ТАНЦЮРА Артем Миколайович ТІЦЬКИЙ Денис Юрійович ШИБАЛІН Сергій Петрович ЯКУБЕЦЬ Ярослав Володимирович ЯНОВ Кирило Володимирович КЛЮШНІКОВ В'ячеслав Юрійович ЛАДИКО Олександр Левонович ЛЕВИЦЬКИЙ В'ячеслав Анатолійович ПУЮ Дмитро Дмитрович

Загалом, за даними Офісу омбудсмена, з полону вже вдалося повернути 2 525 українців і українок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Російської Федерації та на окупованих територіях України перебуває в російському полоні понад 100 українських жінок. Це як цивільні, так і військовослужбовиці ЗСУ.

Також у мережі раніше з'явилося зворушливе відео, як звільнений із полону прикордонник зустрівся зі своїм другом псом Рамусом, із яким разом обороняв "Азовсталь".