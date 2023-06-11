Список звільнених з полону 11.06.2023 — додому повернулися 95 військових

Список 95 військових, звільнених із полону 11 червня
Сьогодні, 11 червня, відбувся черговий обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, є оборонці Маріуполя та острова Зміїний.
Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про сьогоднішній обмін полоненими.
Подробиці
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та четверо військових моряків. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад. Усі звільнені цього разу — чоловіки.
"Обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат", — розповіли у штабі.
Серед звільнених з полону сьогодні є захисники Маріуполя (зокрема "Азовсталі") та острова Зміїний. Також додому повертаються полонені з ЧАЕС.
Також відомо, що сьогодні з неволі повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Ще семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.
Варто зазначити, що серед повернутих з російського полону є четверо людей з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб.
Список звільнених з полону 11 червня 2023 року
Прізвища, звільнених з полону українських героїв, були оприлюднені на Telegram-каналі, який збирає відповідні дані.
- АБАШИН Іван Сергійович
- АВРАМОВ Антон В'ячеславович
- АГУРБАШ Олександр Григорович
- АЛЕКСЄЄВ Андрій Олександрович
- АЛІЯРОВ Рустем Ровшанович
- АЛМАЗОВ Микола Олександрович
- АРБУЗОВ Станіслав Олексійович
- АСТАШОВ Кирило Олександрович
- АХАЛАЯ Олександр Сергійович
- БАБАК Дмитро Едуардович
- БАБЧИНСЬКИЙ Андрій Миколайович
- БАЗАР Павло Михайлович
- БЕВЗЮК-ВОЛОШИН Олександр Вікторович
- БЕЛЬКОВИЧ Андрій Ігорович
- БЄЛИЙ Максим Юрійович
- БІЛОКУРЕЦЬ Андрій Павлович
- БОДНАР Максим Володимирович
- БРАГІДА Дмитро Петрович
- ВЕРЕМЕЄНКО Євген Юрійович
- ВАСИЛЬЧУК Павло Миколайович
- ВІГОВСЬКИЙ Олексій Андрійович
- ВОРОБЙОВ Іван Володимирович
- ВОФЛУСЄВ Роман Володимирович
- ГАВРАШЕНКО Олександр Юрійович
- ГАВРИЛЮК Андрій Олександрович
- ГАВРИШКО Микола Васильович
- ГАЄВСЬКИЙ Дмитро Валентинович
- ГАРБАРЕНКО В'ячеслав Леонідович
- ГЛУЗД Олександр Віталійович
- ГЛЯЦЕВИЧ Захар Віталійович
- ГОЛОВЧЕНКО Ростислав Сергійович
- ГРЕК Ігор Святославович
- ГРИЦЕНКО Андрій Миколайович
- ГРИЦЕНКО Микола Дмитрович
- ГРИЩЕНКО Андрій Павлович
- ГРУЗД Микола Володимирович
- ГРИДУНОВ Денис Олександрович
- ГРИЦАЙ Тарас Костянтинович
- ГУСЕЙНОВ Володимир Володимирович
- ДАНИЛЕНКО Владислав Дмитрович
- ДЕГТЯР Микола Олексійович
- ДЕРБА Володимир Володимирович
- ДРАБИК Назар Іванович
- ДУБРОВА Денис Олександрович
- ДУДЕНКО Микола Станіславович
- ЄЩЕНКО Василь Володимирович
- ЖАБРЕВ Віталій Олександрович
- ЖИГИР В'ячеслав Олександрович
- ЗУБОК Владислав Сергійович
- ЗУЙ Віталій Володимирович
- ІВАНОВ Олексій Валерійович
- ІГНАТЕНКО Геннадій Миколайович
- ЙОВЕНКО Валерій Вікторович
- КАГАН Владислав Олегович
- КАЙНАРА Андрій Миколайович
- КАЛЬЧЕНКО Ярослав Валентинович
- КАМІНСЬКИЙ Андрій Олександрович
- КАРПЕНКО Андрій Сергійович
- КАРПІ Олег Костянтинович
- КАРП'ЯК Олег Ростиславович
- КАСЬЯНОВ Олександр Володимирович
- КАТОЛІК Валентин Миколайович
- КАШИНСЬКИЙ Сергій Русланович
- КИРИЧАНСЬКИЙ Денис Олегович
- КЛОЧКО Роман Валерійович
- КЛИМАК Степан Іванович
- КНИШ Олексій Сергійович
- КОВАЛЬ Володимир Олексійович
- КОЗЬМІН Геннадій Валерійович
- КОМПАНІЄЦЬ Олександр Олександрович
- КОТЛЯРЕНКО Євгеній Русланович
- КИСІЛЬ Дмитро Володимирович
- ЛАХНО Віктор Вікторович
- ЛЕВЧЕНКО Максим Юрійович
- ЛОГОДИЧ Іван Богданович
- ЛУНГУ Олександр Миколайович
- ЛУЦЕНКО Євгеній Олександрович
- МАЗОРЧУК Володимир Олександрович
- НЕВДАХ Костянтин Валерійович
- НЕДАЙВОДА Юліан Костянтинович
- НИКИТЧИК Юрій Олександрович
- ОВЕРКО Ігор Юрійович
- ПОСТОЛІВКА Роман Романович
- ПОТРЕМАЙ Сергій Миколайович
- РЕШЕТОВ Олег Володимирович
- СОЛОНСЬКИЙ Максим Юрійович
- ТАНЦЮРА Артем Миколайович
- ТІЦЬКИЙ Денис Юрійович
- ШИБАЛІН Сергій Петрович
- ЯКУБЕЦЬ Ярослав Володимирович
- ЯНОВ Кирило Володимирович
- КЛЮШНІКОВ В'ячеслав Юрійович
- ЛАДИКО Олександр Левонович
- ЛЕВИЦЬКИЙ В'ячеслав Анатолійович
- ПУЮ Дмитро Дмитрович
Загалом, за даними Офісу омбудсмена, з полону вже вдалося повернути 2 525 українців і українок.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Російської Федерації та на окупованих територіях України перебуває в російському полоні понад 100 українських жінок. Це як цивільні, так і військовослужбовиці ЗСУ.
Також у мережі раніше з'явилося зворушливе відео, як звільнений із полону прикордонник зустрівся зі своїм другом псом Рамусом, із яким разом обороняв "Азовсталь".