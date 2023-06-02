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Спивак расскажет о событиях под Белгородом и вступлении Украины в НАТО: эфир Новини.LIVE

2 июня 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спивак расскажет о событиях под Белгородом и вступлении Украины в НАТО: эфир Новини.LIVE
Политический эксперт Дмитрий Спивак и ведущая Лана Шевчук. Фото: коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 2 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Спивак. В прямом эфире, который начнется в 18:00, он расскажет правду о российском городе Шебекино, событиях под Белгородом и обсудит другие важные темы.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Политический эксперт также расскажет о наступлении РДК, актуальной ситуации на фронте и вступлении Украины в НАТО. Спивак обсудит пересечение Байденом "красных линий" Кремля и помощь Запада Украине.

Напомним, Минобороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Также мы писали, что белгородские власти в РФ выключили телефоны для помощи жителям города Шебекино. А тем, кто покинул район, не выплачивают компенсацию.

Добавим, НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений — партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.

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