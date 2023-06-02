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Події на Бєлгородщині загнали Росію в безвихідну ситуацію, — британська розвідка

2 червня 2023 12:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Події на Бєлгородщині загнали Росію в безвихідну ситуацію, — британська розвідка
Наслідки обстрілу по Шебекіно. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Що заявила британська розвідка

Зазначається, що вчора, 1 червня, "щось схоже на БпЛА" завдало удару по Бєлгородській області, у той час, як влада евакуйовувала цивільних осіб із прикордонного міста Шебекіно після обстрілів.

Розвідка каже, що внутрішні сили РФ, ймовірно, досягли мінімального успіху у стримуванні рейду, ніж це було минулі рази.

"Однак, згідно з власним прес-релізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання повного спектру військової вогневої сили на власній території, включаючи ударні гелікоптери та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А", — йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

Також британська розвідка каже, що тепер перед російським командуванням постала безвихідна ситуація: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні.

Британська розвідка опублікувала нові дані щодо подій на Бєлгородщині. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіна. Станом на 1 червня Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжувався. Людей закликали перебувати в укриттях.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибухневідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Додамо, нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

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