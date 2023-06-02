Події на Бєлгородщині загнали Росію в безвихідну ситуацію, — британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Що заявила британська розвідка
Зазначається, що вчора, 1 червня, "щось схоже на БпЛА" завдало удару по Бєлгородській області, у той час, як влада евакуйовувала цивільних осіб із прикордонного міста Шебекіно після обстрілів.
Розвідка каже, що внутрішні сили РФ, ймовірно, досягли мінімального успіху у стримуванні рейду, ніж це було минулі рази.
"Однак, згідно з власним прес-релізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання повного спектру військової вогневої сили на власній території, включаючи ударні гелікоптери та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А", — йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.
Також британська розвідка каже, що тепер перед російським командуванням постала безвихідна ситуація: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіна. Станом на 1 червня Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжувався. Людей закликали перебувати в укриттях.
Також у Бєлгороді пролунав потужний вибухневідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.
Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.
Додамо, нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.