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Співак розповість про події під Бєлгородом і вступ України до НАТО: ефір Новини.LIVE

2 червня 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Співак розповість про події під Бєлгородом і вступ України до НАТО: ефір Новини.LIVE
Політичний експерт Дмитро Співак та ведуча Лана Шевчук. Фото: колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 червня, гостем студії Новини.LIVE став політичний експерт Дмитро Співак. У прямому ефірі, який розпочнеться о 18:00, він розповість правду про російське місто Шебекіно, події під Бєлгородом та обговорить інші важливі теми.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Політичний експерт також розповість про наступ РДК, актуальну ситуацію на фронті та вступ України до НАТО. Співак обговорить перетин Байденом "червоних ліній" Кремля та допомогу Заходу Україні.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Також ми писали, що Бєлгородська влада в РФ вимкнула телефони для допомоги жителям міста Шебекіно. А тим, хто покинув район, не виплачують компенсації. 

Додамо, НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження в Альянс поки не йдеться.

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