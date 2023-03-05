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"Сначала демилитаризация, а потом уже переговоры": Галущенко рассказал, как будут возвращать ЗАЭС

5 марта 2023 16:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Галущенко заявил, что переговоры по ЗАЭС должны основываться на полной демилитаризации
Запорожская АЭС уже год находится в оккупации
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Дипломатические шаги по деоккупации Запорожской АЭС зашли в тупик. Однако позиция Украины по станции неизменна — сначала полная демилитаризация, а затем переговоры.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Глава министерства энергетики заявил, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, выходе из ЗАЭС работников росатома. В третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом.

Кроме того, глава Минэнерго сообщил, что Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы. Россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, ранее глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, сколько на Запорожской атомной электростанции осталось украинских работников.

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