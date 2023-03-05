Галущенко заявив, що переговори щодо ЗАЕС мають базуватись на повній демілітаризації

"Спочатку демілітаризація, а вже потім переговори": Галущенко розповів, як повертатимуть ЗАЕС
Дипломатичні кроки щодо деокупації Запорізької АЕС зайшли у глухий кут. Однак позиція України щодо станції незмінна — спочатку повна демілітаризація, а потім перемовини.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Очільник міністерства енергетики заявив, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше — на демілітаризації станції, по-друге — виході із ЗАЕС працівників росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом.
Окрім того, глава Міненерго повідомив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.
"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", — сказав Герман Галущенко.
Нагадаємо, раніше голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, скільки на Запорізькій атомній електростанції залишилося українських працівників.