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Стало відомо, скільки українських фахівців на ЗАЕС почали співпрацю з рф

4 березня 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗАЕС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

11 тисяч українських фахівців перебували на Запорізькій АЕС до російської окупації, 6,5 тисяч — залишаються там досі. Деяка частина з них почала співпрацю з рф. 

Про це розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін для DW.

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Деталі

"Зараз фактично в Енергодарі, місті-супутнику ЗАЕС, залишилося 6,5 тисяч наших співробітників станції. Інші виїхали за межі окупованої території: більшість на територію України, і ми їх працевлаштовуємо на наших інших атомних станціях. Легітимний директор ЗАЕС, який має ліцензію на експлуатацію станції, Дмитро Вербицький і головний інженер Ігор Мурашов перебувають у нашому офісі в Києві. Окрім цього, в Києві перебуває керівний персонал — близько 120 людей — бухгалтерія, кадрові служби, які продовжують вести справи станції відповідно до законів України. Адже з тих 6,5 тисяч наших співробітників, які залишилися в Енергодарі, 4,5 тисяч людей регулярно ходить на роботу", — розповів Котін.

За словами голови НАЕК "Енергоатом", 2600 людей підписали контракти з "Росатомом". Він зазначив, що з цими фахівцями було призупинено роботу, заробітна плата їм не виплачується. Деякі з них почали співпрацю з рф через тортури, хтось через власне бажання, а інші через те, що потрібно годувати свою сім’ю.

"А ще 1900 людей — це українські патріоти, частина з яких продовжує дбати за ядерну безпеку на станції. Частина з них це оперативний персонал і керівники, без яких неможливе обслуговування станції, тому росіяни нічого з ними не можуть зробити. Частині людей російські окупанти заблокували картки доступу до ЗАЕС, але вони наші працівники. Цим людям ми продовжуємо платити зарплату. І їм нараховуються надбавки на період окупації. Торік це було 20 відсотків, а з першого січні цього року — 50 відсотків надбавки до зарплатні", — додав Котін.

Нагадаємо, рік тому російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, який залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії. Президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на ЗАЕС після одного року окупації.

Також ми писали, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.

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