Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Настоящие герои: Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины arrow

Настоящие герои: Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины

13 августа 2023 15:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Настоящие герои: Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины
Украинские воины на передовой. Фото: Telegram Зеленского
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня 13 августа, 536 день с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинские воины продолжают не только обороняться, но и наносить удары врагу, чтобы выгнать его из нашей земли.

Фотографиями с нашими защитниками на своей странице поделился Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Война продолжается

Украинские воины прилагают невероятные усилия, чтобы прогнать с нашей земли врага, который безжалостно убивает и калечит всех на своем пути. Владимир Зеленский сегодня, 13 августа, опубликовал несколько кадров украинских военных.

"Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование того, что российское государство-зло больше никогда не сможет привнести зло в Украину", — подписал Президент опубликованные фото.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны.

Напомним, Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз