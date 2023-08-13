Настоящие герои: Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины
Сегодня 13 августа, 536 день с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинские воины продолжают не только обороняться, но и наносить удары врагу, чтобы выгнать его из нашей земли.
Фотографиями с нашими защитниками на своей странице поделился Президент Украины Владимир Зеленский.
Война продолжается
Украинские воины прилагают невероятные усилия, чтобы прогнать с нашей земли врага, который безжалостно убивает и калечит всех на своем пути. Владимир Зеленский сегодня, 13 августа, опубликовал несколько кадров украинских военных.
"Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование того, что российское государство-зло больше никогда не сможет привнести зло в Украину", — подписал Президент опубликованные фото.
Ранее мы рассказывали, что Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны.
Напомним, Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных.