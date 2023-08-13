Настоящие герои: Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины

Украинские воины на передовой. Фото: Telegram Зеленского

Сегодня 13 августа, 536 день с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Украинские воины продолжают не только обороняться, но и наносить удары врагу, чтобы выгнать его из нашей земли.

Фотографиями с нашими защитниками на своей странице поделился Президент Украины Владимир Зеленский.

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Война продолжается

Украинские воины прилагают невероятные усилия, чтобы прогнать с нашей земли врага, который безжалостно убивает и калечит всех на своем пути. Владимир Зеленский сегодня, 13 августа, опубликовал несколько кадров украинских военных.

"Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование того, что российское государство-зло больше никогда не сможет привнести зло в Украину", — подписал Президент опубликованные фото.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны.

Напомним, Владимир Зеленский показал кадры мужественных украинских военных.