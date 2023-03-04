Российские оккупанты почти полностью уничтожили Марьинку на Донетчине

Настоящий апокалипсис: в сети показали, как выглядит разбомбленная армией рф Марьинка
Марьинка — город, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь стал сплошной руиной. Однако захватчики продолжают "выжигать" и так разрушенный город.
Соответствующие кадры в своем Telegram показал журналист Денис Казанский.
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Уничтоженная Марьинка
"Денацификация" Марьинки прошла успешно. Все, что осталось от города – только фундаменты зданий", — подписал фото Казанский.
Известно, что Марьинка находится в Покровском районе Донецкой области. По последней информации Генштаба ВСУ, армия рф продолжает наступать на Востоке, в частности основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В ведомстве уточняют, что россияне атакуют в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
Напомним, ранее мы писали, что россия ежедневно наносит по территории Украины от 30 до 40 авиаударов.
В настоящее время враг использует все методы разведки — радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.
В Воздушных силах предостерегают, что из-за такой активности россии существует угроза запусков ракет в любой момент. Кроме того, оккупанты держат определенное количество кораблей в Черном море, часть из них являются ракетоносителями "Калибров".