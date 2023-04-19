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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

19 апреля 2023 20:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет
Доставка военной помощи США Украине. Фото: ustranscom.mil
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Госдепартамент США и Пентагон сделают соответствующие заявления в среду, 19 апреля.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Сегодня администрация Байдена-Гаррис объявит новый пакет поддержки в сфере безопасности для Украины в рамках наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защититься от жестокого вторжения РФ", — сказала представительница Белого дома.

Она подчеркнула, что соответствующие заявления будут сделаны Государственным департаментом США и Министерством обороны. Пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы, ракеты для систем HIMARS, противотанковое вооружение и другую помощь.

"Соединенные Штаты продолжат работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить ее демократию и защитить ее народ", — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, 4 апреля стало известно, что США предоставят Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.

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