США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що передадуть
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 2,6 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
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"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони... на суму до 500 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.
До складу пакета військової допомоги входять:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
До того ж Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів ППО, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.
До складу пакета входять:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
- три радари повітряного спостереження;
- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
- ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
- сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
- вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
- броньовані мостові системи;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- обладнання захищеного зв'язку;
- термінали та послуги SATCOM;
- фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.
Нагадаємо, Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.