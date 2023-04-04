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США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що передадуть

4 квітня 2023 19:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Джо Байден
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 2,6 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Деталі

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони... на суму до 500 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

До складу пакета військової допомоги входять:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
  • приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

До того ж Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів ППО, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки. 

До складу пакета входять:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
  • 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
  • три радари повітряного спостереження;
  • 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
  • ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • протитанкові системи Javelin;
  • протитанкові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
  • сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
  • вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
  • броньовані мостові системи;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
  • обладнання захищеного зв'язку;
  • термінали та послуги SATCOM;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

Нагадаємо, Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

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