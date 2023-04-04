США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що передадуть

Джо Байден

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 2,6 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони... на суму до 500 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

До складу пакета військової допомоги входять:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

До того ж Пентагон оголосив про надання значного пакета засобів ППО, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.

До складу пакета входять:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;

10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

три радари повітряного спостереження;

30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм реактивні снаряди "ГРАД";

ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові системи Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;

сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;

броньовані мостові системи;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;

обладнання захищеного зв'язку;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

Нагадаємо, Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.