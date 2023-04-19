США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Доставка військової допомоги США Україні. Фото: ustranscom.mil

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги для України. Держдепартамент США та Пентагон зроблять відповідні заяви в середу, 19 квітня.

Про це заявила під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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"Сьогодні адміністрація Байдена-Гарріс оголосить новий пакет підтримки у сфері безпеки для України в межах наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоби допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення РФ", — сказала представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що відповідні заяви будуть зроблені Державним департаментом США і Міністерством оборони. Пакет включатиме додаткові боєприпаси, ракети для систем HIMARS, протитанкове озброєння й іншу допомогу.

"Сполучені Штати продовжать працювати з нашими союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні захистити себе, захистити її демократію та захистити її народ", — підкреслила Жан-П’єр.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що США нададуть Україні 2,6 млрд доларів військової допомоги. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявила Міністерка фінансів США Джанет Єллен.