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США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов: подробности соглашения

1 августа 2023 10:31
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов: подробности соглашения
Военный с 155-мм снарядом. Фото: Мілітарний
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Южная Корея и Болгария заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с Японией.

Об этом сообщает Financial Times.

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На сегодняшний день США стремятся увеличить поставки крайне важных для Украины 155-мм боеприпасов, которые используются в гаубицах вдоль всей линии фронта. Усилия включают в себя поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе. Кроме того, Вашингтон рассчитывает в течение следующих двух лет увеличить собственное производство.

Кто присылает Украине боеприпасы

По информации от официальных лиц, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам 155-мм снарядов в Украину. Также они ведут переговоры с Японией о том же.

Американские чиновники сообщили, что Украина выпускает по врагу до 8 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Financial Times отмечает, что должностные лица в США в течение последних нескольких месяцев знали о высокой скорости использования боеприпасов и возможных перебоях по снабжению. Поэтому с начала контрнаступления ВСУ американцы активизировали усилия.

При этом Financial Times добавляет, что армия США строит больше производственных линий. В частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и строит новую сборную линию в Техасе. Источники в военных кругах отмечают, что США могут создать новые объекты в Арканзасе, Айове и Канзасе, где будут загружать, собирать и паковать 155-мм снаряды.

Ранее мы уже сообщали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета помощи составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.

Напомним, Евросоюз принял регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP) с целью увеличить производство боеприпасов и ракет. Документ вступил в силу 23 июля.

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