Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США домовилися з Болгарією і Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів: подробиці угоди arrow

США домовилися з Болгарією і Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів: подробиці угоди

1 серпня 2023 10:31
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США домовилися з Болгарією і Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів: подробиці угоди
Військовий із 155-мм снарядом. Фото: Мілітарний
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Південна Корея та Болгарія уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Крім того, ведуться переговори з Японією.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також:

На сьогоднішній день США прагнуть збільшити постачання вкрай важливих для України 155-мм боєприпасів, які використовуються у гаубицях вздовж всієї лінії фронту. Зусилля включають постачання від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі. Крім того, Вашингтон розраховує протягом наступних двох років збільшити власне виробництво.

Хто надсилає Україні боєприпаси 

За інформацією від офіційних осіб, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання 155-мм снарядів в Україну. Також вони ведуть переговори з Японією про те саме.

Американські чиновники повідомили, що Україна випускає по ворогу до 8 тисяч артилерійських снарядів на день.

Financial Times зазначає, що посадовці в США протягом останніх декількох місяців знали про високу швидкість використання боєприпасів та можливі перебої з постачання. Тому з початку контрнаступу ЗСУ американці активізували зусилля.

При цьому Financial Times додає, що армія США будує більше виробничих ліній. Зокрема, переобладнує підприємство в Онтаріо (Канада) і зводить нову збірну лінію в Техасі. Джерела у військових колах зазначають, що США можуть створити нові об'єкти в Арканзасі, Айові та Канзасі, де будуть завантажувати, збирати та пакувати 155-мм снаряди.

Раніше ми вже повідомляли, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Значну частину цього пакета допомоги становлять додаткові боєприпаси для наданих раніше систем озброєння. 

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP) з метою збільшити виробництво боєприпасів та ракет. Документ вступив у дію 23 липня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз