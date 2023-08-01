США домовилися з Болгарією і Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів: подробиці угоди

Військовий із 155-мм снарядом. Фото: Мілітарний

Південна Корея та Болгарія уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Крім того, ведуться переговори з Японією.

Про це повідомляє Financial Times.

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На сьогоднішній день США прагнуть збільшити постачання вкрай важливих для України 155-мм боєприпасів, які використовуються у гаубицях вздовж всієї лінії фронту. Зусилля включають постачання від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі. Крім того, Вашингтон розраховує протягом наступних двох років збільшити власне виробництво.

Хто надсилає Україні боєприпаси

За інформацією від офіційних осіб, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання 155-мм снарядів в Україну. Також вони ведуть переговори з Японією про те саме.

Американські чиновники повідомили, що Україна випускає по ворогу до 8 тисяч артилерійських снарядів на день.

Financial Times зазначає, що посадовці в США протягом останніх декількох місяців знали про високу швидкість використання боєприпасів та можливі перебої з постачання. Тому з початку контрнаступу ЗСУ американці активізували зусилля.

При цьому Financial Times додає, що армія США будує більше виробничих ліній. Зокрема, переобладнує підприємство в Онтаріо (Канада) і зводить нову збірну лінію в Техасі. Джерела у військових колах зазначають, що США можуть створити нові об'єкти в Арканзасі, Айові та Канзасі, де будуть завантажувати, збирати та пакувати 155-мм снаряди.

Раніше ми вже повідомляли, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Значну частину цього пакета допомоги становлять додаткові боєприпаси для наданих раніше систем озброєння.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP) з метою збільшити виробництво боєприпасів та ракет. Документ вступив у дію 23 липня.