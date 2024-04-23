Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters arrow

США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters

23 апреля 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters
Американская РСЗО HIMARS, переданная в качестве военной помощи Украине. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи Украине стоимостью в один миллиард долларов. Пакет будет первым после еще не подписанного законопроекта о пакете помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников на правах анонимности.

Читайте также:

США готовят пакет помощи Украине

Пакет помощи включает:

  • транспортные средства;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
  • ПТРК TOW и Javelin
  • и другое оружие и снаряжение, которое можно использовать в поле боя.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, ранее Литва объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи, направив в страну бронетранспортеры М577.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Также министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

США
Израиль
военная помощь
Украина
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри