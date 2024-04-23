США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи Украине стоимостью в один миллиард долларов. Пакет будет первым после еще не подписанного законопроекта о пакете помощи Украине и Израилю.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников на правах анонимности.
США готовят пакет помощи Украине
Пакет помощи включает:
- транспортные средства;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
- ПТРК TOW и Javelin
- и другое оружие и снаряжение, которое можно использовать в поле боя.
Военная помощь Украине — последние новости
Напомним, ранее Литва объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи, направив в страну бронетранспортеры М577.
В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
Также министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности.
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