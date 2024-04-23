США готовят пакет военной помощи Украине с рекордной стоимостью — Reuters

Американская РСЗО HIMARS, переданная в качестве военной помощи Украине. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи Украине стоимостью в один миллиард долларов. Пакет будет первым после еще не подписанного законопроекта о пакете помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников на правах анонимности.

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Пакет помощи включает:

транспортные средства;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;

ПТРК TOW и Javelin

и другое оружие и снаряжение, которое можно использовать в поле боя.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, ранее Литва объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи, направив в страну бронетранспортеры М577.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Также министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности.