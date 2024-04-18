Американцы заинтересовались рациями украинского производства, особенности радиостанции HIMERA

Украинский рация HIMERA. Фото: Facebook/Alex Bornyakov

Украинские разработчики, создавшие уникальную правоту HIMERA — ее не способны заглушить вражеские РЭБ — заявили о выходе на мировой уровень. Радиостанцией заинтересовались в США.

Об этом компания HIMERA сообщила 17 апреля на странице в Facebook.

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Технология HIMERA — дополнение к радиостанциям, которые есть на вооружение у США и коалиции

"Нашим партнером стала американская оборонная технологическая компания Reticulate Micro, занимающаяся обеспечением надежной и устойчивой связи в любой среде. Компании заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение и теперь Reticulate станет поставщиком проверенных в боях тактических систем связи Himera в США и для ключевых мировых государственных клиентов", — говорится в сообщении.

Скриншот с Facebook/Himera Radios

В американской Reticulate Micro рассказали, чем их покорила HIMERA. По мнению президента и главного исполнительного директора Reticulate Micro Джошуа Крайера, украинские радиостанции восполняют пробел между недорогими опасными средствами связи и радиостанциями "с премиум-функциями и соответствующими ценами".

"Мы не стремимся конкурировать с обширной программой классических тактических радиостанций MESH и действительно считаем, что технология HIMERA является дополнением ко многим радиостанциям, которые сейчас находятся на вооружении сил США и коалиции", — сказал Джошуа Краер.

Напомним, 17 апреля Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что за первое полугодие 2024 года к эксплуатации допущено 344 новейших образца вооружения и военной техники, из которых 244 — украинского производства.

Также стало известно, сколько Украина потратит средств на закупку вооружений в 2024 году.