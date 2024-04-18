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США хочуть закупити військову техніку українського виробництва — що їх зацікавило

18 квітня 2024 00:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Американці зацікавилась раціями українського виробництва, особливості радіостанції HIMERA
Українська рація HIMERA. Фото: Facebook/Alex Bornyakov
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські розробники, які створили унікальну рацію HIMERA — її не здатні заглушити ворожі РЕБ — заявили про вихід на світовий рівень. Радіостанцією зацікавились у США. 

Про це компанія HIMERA повідомила 17 квітня у дописі на Facebook. 

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Технологія HIMERA — доповнення до радіостанцій, які є на озброєнні США та коаліції

"Нашим партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв'язку в будь-якому середовищі. Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів", — йдеться у дописі.

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Скриншот з Facebook/Himera Radios

В американскій Reticulate Micro розповіли, чим їх підкорила  HIMERA. На думку президента і головного виконавчого директора Reticulate Micro Джошуа Краєра, українські радіостанції заповнюють прогалину між недорогими небезпечними засобами зв’язку і радіостанціями "з преміум-функціями та відповідними цінами".

"Ми не прагнемо конкурувати з великою програмою класичних тактичних радіостанцій MESH й насправді вважаємо, що технологія HIMERA є доповненням до багатьох радіостанцій, які зараз знаходяться на озброєнні сил США та коаліції", — сказав Джошуа Краєр.

Нагадаємо, 17 квітня Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за перше півріччя 2024 року до експлуатації допущено 344 новітні зразки озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких 244  — українського виробництва.

Також стало відомо, скільки Україна витратить коштів на закупівлю озброєнь у 2024 році.

США
Україна
зв'язок
закупівлі

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