Бомбы наземного базирования для Украины — США подготовило новый пакет помощи

Первые поставки, как ожидается, продлятся около девяти месяцев

США передадут Украине новую ракету наземного базирования с бомбовым наконечником производства Boeing, она войдет в очередной пакет военной помощи Киеву. Этот заказ станет первой продажей оружия.

Об этом пишет Bloomberg.

Бомбы наземного базирования Boeing для Украины.

"Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая сейчас широко используется, и уже эксплуатируемую украинскими войсками армейскую ракету", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что новое оборудование, как и любое другое, предоставленное Соединенными Штатами, не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Первые поставки, как ожидается, продлятся около девяти месяцев.

Ракеты будут оплачены с 1,75 млрд долларов в рамках, выделенных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Неназванный источник издания среди американских чиновников заявил, что изначально на ракеты от Boeing будет выделено не больше 200 млн. долларов.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что Польша может передать истребители F-16 для Украины. Но есть одно условие: все должно происходить в координации с другими странами НАТО.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.