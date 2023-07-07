США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов: что еще войдет в новый пакет

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после "единогласной" рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

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Салливан подчеркнул, что США не оставят Украину беззащитной ни в один момент этого конфликта.

Он сообщил, что российские военные используют кассетные боеприпасы против Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению от неразорвавшихся боеприпасов. Вот почему мы откладывали решение так долго, как только могли", — подчеркнул Салливан.

Он отметил, что использование РФ кассетных боеприпасов в этом конфликте совершенно неприемлемо, ведь захватчики используют это оружие для нападения и обстрелов гражданских зданий.

По его словам, существует большая разница между типом используемых Россией кассетных боеприпасов и теми, которые США поставят Украине.

"Мы должны спросить себя — действительно ли применение Украиной кассетных боеприпасов на той же территории является дополнительным вредом для гражданского населения, учитывая, что этот район все равно придется разминировать?" — добавил Салливан.

На брифинге советник президента США по национальной безопасности отметил, что это было трудное решение, однако президент Джо Байден все же согласился передать боеприпасы.

Новый пакет помощи

Заместитель председателя Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль сообщил, что США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью более 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, за время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины получили от Запада 471 танк. Учитывая потери России, количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

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