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США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что передадут

4 апреля 2023 19:49
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Джо Байден
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 2,6 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Подробности

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В состав пакета военной помощи входят:

  • Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;
  • около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

К тому же Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.

В состав пакета входят:

  • Дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;
  • три радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
  • ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
  • семь тактических автомобилей для обновления оборудования;
  • восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
  • бронированные мостовые системы;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Напомним, Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

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