США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что передадут

Джо Байден

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 2,6 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В состав пакета военной помощи входят:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные мины;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;

около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;

11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

К тому же Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.

В состав пакета входят:

Дополнительные боеприпасы для NASAMS;

девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;

три радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды "ГРАД";

ракетные установки и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;

семь тактических автомобилей для обновления оборудования;

восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;

бронированные мостовые системы;

четыре машины материально-технической поддержки;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование защищенной связи;

терминалы и услуги SATCOM;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Напомним, Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.