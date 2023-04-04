США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что передадут
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 2,6 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
В состав пакета военной помощи входят:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные мины;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые в трубе;
- около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
К тому же Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.
В состав пакета входят:
- Дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;
- три радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
- ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- примерно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
- семь тактических автомобилей для обновления оборудования;
- восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
- бронированные мостовые системы;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и услуги SATCOM;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Напомним, Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.