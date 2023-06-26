США передадут Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, — Reuters

Украинские военные у снарядов. Фото: REUTERS

На фоне контрнаступления ВСУ США передадут Украине очередной пакет военной помощи в 500 млн долларов. Этот пакет будет включать наземную технику, поскольку Украина будет ужесточать контрнаступательные действия.

Об этом сообщает Reuters.

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Ожидается, что в новый пакет военной помощи от США войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Кроме того, официальные лица на правах анонимности рассказали, что Украина получит боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковое оружие, включая Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

По их словам, пакет все еще заканчивается и может измениться.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения в РФ этот пакет помощи в сфере безопасности станет 41 на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

Напомним, 26 июня о новой партии помощи Украине также объявила Австралия. Вооруженные силы Украины получат более сотни единиц автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов.