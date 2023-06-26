Данія проверне "схему" з F-16, щоб прискорити їхню передачу Україні

Винищувач F-16. Фото: google.com

Уряд Данії вирішив зняти F-16 з озброєння на два роки раніше запланованого. Усе для того, аби наблизити їхню передачу Україні.

Про це повідомляє видання DR.

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В уряді Данії зазначили, що питання передачі F-16 для України наближається.

А зняття F-16 з озброєння на 2 роки раніше стало можливим через введення в експлуатацію F-35.

"Ми можемо ввести в експлуатацію F-35 раніше, ніж планувалося. І тому ми зараз перебуваємо в ситуації, коли F-16 можуть бути зняті з озброєння раніше", — зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсе

Також посадовець додав, що Україні знадобиться пів року, а то й більше, на навчання, аби передача данських літаків F-16 стала реальністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак західні медіа повідомляють, що передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Однак питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.

Додамо, Збройні сили України зможуть отримати бойові літаки F-16 протягом кількох місяців як від США, так і від європейських союзників. Точні терміни у Держдепі США відмовилися назвати.

Також головний операційний директор компанії-виробника F-16 Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що хоче допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні. Щоправда, він має умову: якщо країни НАТО погодяться надіслати ці літаки на допомогу Україні.