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США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, — Reuters

26 червня 2023 23:06
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США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, — Reuters
Українські військові біля снарядів. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тлі контрнаступу ЗСУ США передадуть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. Цей пакет включатиме наземну техніку, оскільки Україна буде посилювати контрнаступальні дії.

Про це повідомляє Reuters.

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Очікується, що до нового пакета військової допомоги від США увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker. 

Окрім того, офіційні особи на правах анонімності розповіли, що Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

За їх словами, пакет все ще завершується і може змінитися.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ цей пакет допомоги у сфері безпеки стане 41 на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 26 червня про нову партію допомоги Україні також оголосила Австралія. Збройні сили України отримають понад сотню одиниць автомобільної техніки й артилерійські боєприпаси.

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