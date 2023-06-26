США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, — Reuters

Українські військові біля снарядів. Фото: REUTERS

На тлі контрнаступу ЗСУ США передадуть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. Цей пакет включатиме наземну техніку, оскільки Україна буде посилювати контрнаступальні дії.

Про це повідомляє Reuters.

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Очікується, що до нового пакета військової допомоги від США увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker.

Окрім того, офіційні особи на правах анонімності розповіли, що Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

За їх словами, пакет все ще завершується і може змінитися.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ цей пакет допомоги у сфері безпеки стане 41 на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 26 червня про нову партію допомоги Україні також оголосила Австралія. Збройні сили України отримають понад сотню одиниць автомобільної техніки й артилерійські боєприпаси.