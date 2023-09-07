Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США передадут Украине первую партию противоминных автомобилей: что известно arrow

США передадут Украине первую партию противоминных автомобилей: что известно

7 сентября 2023 19:40
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
США передадут Украине первую партию противоминных автомобилей: что известно
Посол США в Украине Б. Бринк, помощница Госсекретаря В. Нуланда с коллегами. Фото: Б. Бринк
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

США передали Украине первые автомобили противоминной защиты от засад MRAP. В общей сложности американские партнеры планируют передать 190 таких авто.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте также:

Что известно о передаче Украине противоминных автомобилей

Украина получит первые автомобили противоминной защиты от засад.

"Горжусь тем, что стою рядом с исполняющим обязанности заместителя секретаря Нуланд и моими коллегами из Госдепартамента, чтобы отметить передачу пограничникам и полиции Украины первых автомобилей противоминной защиты от засад, предоставленных США", — написала Бриджит Бринк.

По ее словам, авто должны особенно пригодиться в прифронтовых населенных пунктах.

"Соединенные Штаты предоставят 190 таких машин, чтобы дать возможность храбрым украинским стражам порядка защищать мирных жителей — особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", — отметила посол.

Бриджит Бринк поделилась фото с коллегами
Скриншот сообщения Бриджит Бринк

Напомним, у россиян "сорвало крышу" из-за решения США передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Также в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз