США передадут Украине первую партию противоминных автомобилей: что известно

Посол США в Украине Б. Бринк, помощница Госсекретаря В. Нуланда с коллегами. Фото: Б. Бринк

США передали Украине первые автомобили противоминной защиты от засад MRAP. В общей сложности американские партнеры планируют передать 190 таких авто.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Украина получит первые автомобили противоминной защиты от засад.

"Горжусь тем, что стою рядом с исполняющим обязанности заместителя секретаря Нуланд и моими коллегами из Госдепартамента, чтобы отметить передачу пограничникам и полиции Украины первых автомобилей противоминной защиты от засад, предоставленных США", — написала Бриджит Бринк.

По ее словам, авто должны особенно пригодиться в прифронтовых населенных пунктах.

"Соединенные Штаты предоставят 190 таких машин, чтобы дать возможность храбрым украинским стражам порядка защищать мирных жителей — особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", — отметила посол.

Скриншот сообщения Бриджит Бринк

Напомним, у россиян "сорвало крышу" из-за решения США передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Также в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов.