Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США передадуть Україні першу партію протимінних авто: що відомо arrow

США передадуть Україні першу партію протимінних авто: що відомо

7 вересня 2023 19:40
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
США передадуть Україні першу партію протимінних авто: що відомо
Амбасадорка США в Україні Б. Брінк, помічниця Держсекретаря В. Нуланд з колегами. Фото: Б. Брінк
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

США передали Україні перші автомобілі протимінного захисту від засідок MRAP. Загалом американські партнери планують передати 190 таких авто.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

Читайте також:

Що відомо про передачу Україні протимінних автомобілів

Україна отримає перші автомобілі протимінного захисту від засідок.

"Пишаюся тим, що стою поруч із виконуючим обов’язки заступника секретаря Нуланд і моїми колегами з Держдепартаменту, щоб відзначити передачу прикордонникам і поліції України перших автомобілів протимінного захисту від засідок, наданих США", — написала Бріджит Брінк.

За її словами, авто мають особливо стати в нагоді у прифронтових населених пунктах.

"Сполучені Штати нададуть 190 таких машин, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", — зазначила амбасадорка.

Бріджит Брінк поділилась фото з колегами
Скриншот повідомлення Бріджит Брінк

Нагадаємо, у росіян "зірвало дах" через рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Також в Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України на 175 млн доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз