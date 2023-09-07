США передадуть Україні першу партію протимінних авто: що відомо

Амбасадорка США в Україні Б. Брінк, помічниця Держсекретаря В. Нуланд з колегами. Фото: Б. Брінк

США передали Україні перші автомобілі протимінного захисту від засідок MRAP. Загалом американські партнери планують передати 190 таких авто.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

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Україна отримає перші автомобілі протимінного захисту від засідок.

"Пишаюся тим, що стою поруч із виконуючим обов’язки заступника секретаря Нуланд і моїми колегами з Держдепартаменту, щоб відзначити передачу прикордонникам і поліції України перших автомобілів протимінного захисту від засідок, наданих США", — написала Бріджит Брінк.

За її словами, авто мають особливо стати в нагоді у прифронтових населених пунктах.

"Сполучені Штати нададуть 190 таких машин, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", — зазначила амбасадорка.

Скриншот повідомлення Бріджит Брінк

Нагадаємо, у росіян "зірвало дах" через рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Також в Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України на 175 млн доларів.