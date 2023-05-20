США присоединятся к "коалиции истребителей" для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон присоединится к "коалиции истребителей" для Украины. Америка присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков на истребителях, включая F-16.

Об этом Джейк Салливан сказал на брифинге журналистам.

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Салливан отметил, что США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств и техники, необходимых для проведения контрнаступления.

"Мы предоставили Украине то, что ей нужно, на основе тесных консультаций между нашими военными и их военными. А теперь мы перешли к обсуждению усовершенствования украинских ВВС как части наших долгосрочных обязательств по самообороне Украины", — сказал Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности сообщил, что Вашингтон и союзники будут говорить о том, когда и в каком количестве Украина получит истребители.

Салливан также ответил на вопрос, почему США не передали F-16 для Украины раньше. По его словам, приоритетом для Вашингтона была подготовка Киева к контрнаступлению и предоставление соответствующих средств.

"Истребители F-16 не являются частью этого набора. И президент указывал на то, что для целей этого контрнаступления возможности F-16 по сравнению со всем остальным, о чем я говорил, не были первоочередными", — рассказал Салливан.

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"Все средства, переданные Соединенными Штатами Украине, поступают с ключевым условием, что Соединенные Штаты не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной", — сказал Салливан.

Он добавил, что Украина соглашается с такими условиями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом "коалиции истребителей" является историческим решением. Отмечается, что практическую реализацию Президент намерен обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.

Также мы писали, что администрация президента США Джо Байден дала понять европейским союзникам, что Америка позволит им передать истребители F-16 для Украины. Это решение было принято на фоне давления со стороны членов Конгресса.