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Зеленський розповів про коаліцію винищувачів для України

16 травня 2023 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про коаліцію винищувачів для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про коаліцію винищувачів. Глава держави також прокоментував нічну атаку окупантів.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Український лідер подякував всім захисникам і захисницям неба. За його словами, вдалося збити 18 із 18 ворожих ракет.  

Зеленський наголосив, що влада продовжує постійно працювати над візитами, які допоможуть України отримати системи Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. 

Коаліція винищувачів для України 

"Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном Премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім", — наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що важливо пам'ятати, яких зусиль варта така зброя для країни. За його словами, за цим стоїть колосальна робота. 

"День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україні разом з партнерами вдасться створити захист від терору максимально міцним.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відразу після повернення до України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед питань, які розглянули на засіданні Ставки, були постачання боєприпасів та боєготовність новостворених бригад.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Окрім того, він показав фото мужніх українських військових, які боронять свою землю.

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