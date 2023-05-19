Адміністрація Байдена дозволить союзникам передати F-16 в Україну, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

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Однак чиновникам адміністрації нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо експорту F-16, а співробітники Державного департаменту, які зазвичай відповідають за оформлення документів для схвалення таких передач третім сторонам, не були повідомлені про початок роботи, розповіли дипломати.

Кілька європейських країн мають у своєму розпорядженні американські винищувачі F-16, в тому числі Нідерланди, які висловили готовність передати деякі з них в Україну. Але США повинні були б схвалити передачу цих літаків.

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

Хоча США, як і раніше, не планують відправляти жодного з власних F-16 до Києва, американські чиновники повідомили, що адміністрація готова схвалити експорт винищувачів до України, якщо союзники вирішать так вчинити з їхніми поставками.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відмовився конкретно коментувати можливість відправки винищувачів F-16 в Україну, але в цілому заявив, що Америка орієнтується на перспективу щодо "майбутніх можливостей" і потреб. За його словами, питання F-16 "не стоїть на порядку денному" G7, хоча ці літаки, безумовно, можуть з'явитися в питаннях саміту.

Американські законодавці та співробітники Конгресу долучилися до лобістської кампанії щодо F-16, закликаючи адміністрацію надати літаки, щоб Україна могла встановити контроль над своїм небом.

Нагадаємо, військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.

Також ми писали, що Нідерланди активно обговорюють передачу винищувачів F-16 Україні з країнами Європи та іншими партнерами. Проте наразі це питання остаточно не вирішене.

Додамо, армія Британії улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.