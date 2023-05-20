Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США приєднаються до "коаліції винищувачів" для України arrow

США приєднаються до "коаліції винищувачів" для України

20 травня 2023 09:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США приєднаються до "коаліції винищувачів" для України
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон приєднається до "коаліції винищувачів" для України. Америка долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків на винищувачах, у тому числі F-16.

Про це Джейк Салліван сказав на брифінгу для журналістів.

Читайте також:

США допоможуть Україні з "коаліцією винищувачів"

Салліван зазначив, що США й союзники зосередились на наданні Україні засобів і техніки, які необхідні для проведення контрнаступу. 

"Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими військовими і їхніми військовими. А тепер ми перейшли до обговорення вдосконалення українських ВПС як частини наших довгострокових зобов'язань щодо самооборони України", — сказав Салліван.

Радник президента США з національної безпеки повідомив, що Вашингтон та союзники будуть говорити про те, коли і в якій кількості Україна отримає винищувачі. 

Салліван також відповів на запитання, чому США не передали F-16 для України раніше. За його словами, пріоритетом для Вашингтона була підготовка Києва до контрнаступу й надання відповідних засобів.

"Винищувачі F-16 не є частиною цього набору. І президент вказував на те, що для цілей цього контрнаступу можливості F-16, порівняно з усім іншим, про що я говорив, не були першочерговими", — розповів Салліван.

Коли Україна може отримати сучасні винищувачі

"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із ключовою умовою, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", — сказав Салліван.

Він додав, що Україна погоджується на такі умови. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію Президент планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі.

Також ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB