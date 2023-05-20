США приєднаються до "коаліції винищувачів" для України
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон приєднається до "коаліції винищувачів" для України. Америка долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків на винищувачах, у тому числі F-16.
Про це Джейк Салліван сказав на брифінгу для журналістів.
США допоможуть Україні з "коаліцією винищувачів"
Салліван зазначив, що США й союзники зосередились на наданні Україні засобів і техніки, які необхідні для проведення контрнаступу.
"Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими військовими і їхніми військовими. А тепер ми перейшли до обговорення вдосконалення українських ВПС як частини наших довгострокових зобов'язань щодо самооборони України", — сказав Салліван.
Радник президента США з національної безпеки повідомив, що Вашингтон та союзники будуть говорити про те, коли і в якій кількості Україна отримає винищувачі.
Салліван також відповів на запитання, чому США не передали F-16 для України раніше. За його словами, пріоритетом для Вашингтона була підготовка Києва до контрнаступу й надання відповідних засобів.
"Винищувачі F-16 не є частиною цього набору. І президент вказував на те, що для цілей цього контрнаступу можливості F-16, порівняно з усім іншим, про що я говорив, не були першочерговими", — розповів Салліван.
Коли Україна може отримати сучасні винищувачі
"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із ключовою умовою, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", — сказав Салліван.
Він додав, що Україна погоджується на такі умови.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію Президент планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі.
Також ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.