США выделят Украине более 130 млн долл на модернизацию систем ПВО

Украинские системы ПВО. Фото: facebook.com/kpszsu

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят более 130 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.

Об этом Бриджит Бринк сообщила в соцсети X в четверг, 11 апреля.

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"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", — отметила посол.

Бринк подчеркнула, что это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.

Пост Бринк. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий объединенными войсками НАТО генерал ВС США Кристофер Каволи предупредил Конгресс, что в течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 до 1 по количеству артиллерийских снарядов. Он призвал не бросать Украину в беде.

Также американская компания Skydio отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину. В Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что их дроны провалили задачи.