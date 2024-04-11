США выделят Украине более 130 млн долл на модернизацию систем ПВО
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят более 130 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.
Об этом Бриджит Бринк сообщила в соцсети X в четверг, 11 апреля.
Помощь Украине от США
"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", — отметила посол.
Бринк подчеркнула, что это финансирование поможет поддерживать противовоздушную оборону Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ.
Напомним, главнокомандующий объединенными войсками НАТО генерал ВС США Кристофер Каволи предупредил Конгресс, что в течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 до 1 по количеству артиллерийских снарядов. Он призвал не бросать Украину в беде.
Также американская компания Skydio отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину. В Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что их дроны провалили задачи.
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