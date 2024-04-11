США виділять Україні 138 млн дол. на модернізацію систем ППО

Українські системи ППО. Фото: facebook.com/kpszsu

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати виділять 138 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Це допоможе відбивати російські атаки на енергетичну мережу та людей.

Про це Бріджит Брінк повідомила у соцмережі X у четвер, 11 квітня.

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"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на модернізацію критично важливої системи протиповітряної оборони", — зазначила посол.

Брінк наголосила, що це фінансування допоможе підтримувати протиповітряну оборону України в робочому стані під час безперервних атак Росії на енергетичну мережу та український народ.

Допис Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач об'єднаними військами НАТО, генерал ЗС США Крістофер Каволі попередив Конгрес, що протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів. Він закликав не кидати Україну в біді.

Також американська компанія Skydio відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну. У Сполучених Штатах Америки стурбовані тим, що їхні дрони провалили завдання.