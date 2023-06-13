США отправят новый пакет военной помощи для ВСУ: что туда войдет
В ближайшее время Минобороны США планирует выделить Украине новый пакет военной помощи. Его планируют объявить "в ближайшее время".
Об этом сообщает "Голос Америки".
Bradley, Stryker, ракеты TOW
Отмечается, что общая стоимость военной помощи составит 325 млн долларов. Оружие планируют передать из имеющихся запасов ВС США.
Это позволит передать оружие в кратчайшие сроки.
Ожидается, что пакет будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также больше ракет для украинских ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).
"Эти лучшие системы, несмотря на то, что они хорошие, уязвимы и будут нуждаться в замене, поэтому это напоминание, что это обеспечение безопасности не одноразовое. Это нужно будет продолжать в долгосрочной перспективе", — сказал старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий Брэдли Боумен.
Издание также отмечает, что на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин едет в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, где поддержка Украины станет главным приоритетом.
"По словам официальных лиц, во время своего пребывания в Брюсселе Остин проведет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, чтобы обсудить, как западные союзники могут лучше поддерживать украинскую армию сейчас, когда ее новое контрнаступление началось", — говорится в сообщении.
Информацию о предоставлении новой военной помощи ВСУ подтвердил и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, ранее выписали, что немецкое правительство решило передать Украине восстановленные танки Leopard-1. Отмечается, что к концу 2023 их количество должно насчитывать более 100.
Германия может увеличить количество танков Leopard-2 для Украины втрое без угрозы собственной безопасности. Каждый такой танк в условиях контрнаступления ВСУ имеет вес золота. Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Вооруженным силам нужно больше военной техники.