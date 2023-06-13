США отправят новый пакет военной помощи для ВСУ: что туда войдет

Бронемашины M2A2 ODS-SA Bradley нацгвардии США. Фото: Нацгвардия США

В ближайшее время Минобороны США планирует выделить Украине новый пакет военной помощи. Его планируют объявить "в ближайшее время".

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Отмечается, что общая стоимость военной помощи составит 325 млн долларов. Оружие планируют передать из имеющихся запасов ВС США.

Это позволит передать оружие в кратчайшие сроки.

Ожидается, что пакет будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также больше ракет для украинских ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

"Эти лучшие системы, несмотря на то, что они хорошие, уязвимы и будут нуждаться в замене, поэтому это напоминание, что это обеспечение безопасности не одноразовое. Это нужно будет продолжать в долгосрочной перспективе", — сказал старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий Брэдли Боумен.

Издание также отмечает, что на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин едет в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, где поддержка Украины станет главным приоритетом.

"По словам официальных лиц, во время своего пребывания в Брюсселе Остин проведет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, чтобы обсудить, как западные союзники могут лучше поддерживать украинскую армию сейчас, когда ее новое контрнаступление началось", — говорится в сообщении.

Информацию о предоставлении новой военной помощи ВСУ подтвердил и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

США предоставит Украине новый пакет военной помощи. Скриншот

Напомним, ранее выписали, что немецкое правительство решило передать Украине восстановленные танки Leopard-1. Отмечается, что к концу 2023 их количество должно насчитывать более 100.

Германия может увеличить количество танков Leopard-2 для Украины втрое без угрозы собственной безопасности. Каждый такой танк в условиях контрнаступления ВСУ имеет вес золота. Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Вооруженным силам нужно больше военной техники.