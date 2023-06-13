США відправить новий пакет військової допомоги для ЗСУ: що туди увійде

Бронемашини M2A2 ODS-SA Bradley нацгвардії США. Фото: Нацгвардія США

Найближчим часом Міноборони США планує виділити Україні новий пакет військової допомоги. Його планують оголосити "найближчим часом".

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Зазначається, що загальна вартість військової допомоги становитиме 325 млн доларів. Зброю планують передати з наявних запасів ЗС США.

Це дозволить передати зброю в короткі терміни.

Очікується, що пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також більше ракет для українських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

"Ці найкращі системи, незважаючи на те, що вони хороші, є вразливими та потребуватимуть заміни, тому це нагадування, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це потрібно буде продовжувати в довгостроковій перспективі", — сказав старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій Бредлі Боумен.

Видання також зазначає, що цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.

"За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримувати українську армію зараз, коли її новий контрнаступ почався", — йдеться в повідомленні.

Інформацію про надання нової військової допомоги ЗСУ підтвердив і глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

США надасть Україні новий пакет військової допомоги. Скриншот

Нагадаємо, раніше виписали, що німецький уряд вирішив передати Україні відновлені танки Leopard-1. Зазначається, що до кінця 2023 року їхня кількість має налічувати понад 100.

Додамо, Німеччина може збільшити кількість танків Leopard-2 для України утричі без загрози власній безпеці. Кожен такий танк в умовах контрнаступу ЗСУ є на вагу золота. Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Tagesspiegel, що Збройним силами треба більше військової техніки.