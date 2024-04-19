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США сделали заявление о штурмовиках A-10 для Украины

19 апреля 2024 05:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украина не заинтересована в американских штурмовиках A-10
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Фото иллюстративное: Interesting Engineering
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украина не заинтересована в штурмовиках A-10, которые ВВС США списывают с вооружения. Хотя Соединенные Штаты могли бы передать эти самолеты украинским военным.

Об этом в четверг, 18 апреля, заявил Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает издание Defence One.

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По словам министра, позицию Украины по самолетам A-10 можно обосновать. Эти штурмовики — старые, поэтому обслуживать их будет проблематично. К тому же, в современном конфликте А-10 вряд ли выживет.

"Украина не проявила большого интереса. Я считаю, что они справедливо озабочены живучестью этих самолетов", — сказал Фрэнк Кендалл.

Также в ВВС США сообщили, что одна из стран готова принять списанные штурмовики. Но какая именно страна — не уточнил.

"Одно государство проявило определенный интерес, но проблема заключается в том, что как только самолеты покинут США, для них не будет ни одной базовой поддержки. Так что любой стране, которая примет А-10, придется очень тяжело. Это тоже очень старый самолет, ему около 45 лет. Запасные части очень трудно найти», — заметил Кендалл.

Напомним, 18 апреля Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета.

Ранее в Главном управлении разведки МОУ заявили об уничтожении российского транспортного вертолета Ми-8.

США
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самолеты
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Воздушные Силы ВСУ

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