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Перший F-16 прибуде до України ще до літа — деталі від премʼєр-міністра Бельгії

18 квітня 2024 19:05
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Ілля Рябінін
редактор
Перший F-16 прибуде до України ще до літа — деталі від премʼєр-міністра Бельгії
F-16 бельгійських ВПС. Фото ілюстративне: Tom Gibbons/Global Aviation Resource
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа. Разом з машиною можуть бути передані критично необхідні запчастини, деталі, навісне озброєння та боєкомплект для курсового озброєння. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, передає кореспондент 24 каналу в Брюсселі. 

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За прогнозами голови уряду королівства, машину буде передано ще до початку червня.

"Ми забезпечуємо підготовку українських пілотів на наших літаках. Постачання першого літака з підготовленими пілотами може відбутися до літа цього року", — сказав політик.

Бельгійський прем'єр також наголосив, що постачання F-16 зможе посилити повітряний щит України на тлі останніх ракетних ударів Росії.

F-16 для України — останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.

Також ми писали, що українські військові пілоти успішно завершили перший етап навчання на літаках у Великій Британії, і готуються до наступного етапу підготовки, який проходитиме у Франції.

Водночас головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі назвав основні проблеми підготовки українських пілотів на американських літаках. 

літак
Україна
Бельгія
винищувач
війна в Україні
F-16

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