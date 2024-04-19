Україна не зацікавлена в американських штурмовиках A-10

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II. Фото ілюстративне: Interesting Engineering

Україна не зацікавлена у штурмовиках A-10, які США списують з озброєння своїх Повітряних сил. Хоча Сполучені Штати могли б передати ці літаки українським військовим.

Про це у четвер, 18 квітня, заявив Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє видання Defence One.

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За словами міністра, позицію України щодо літаків A-10 можна обгрунтувати. Ці штурмовики старенькі, тож обслуговувати їх буде проблематично. До того ж, у сучасному конфлікті А-10 навряд чи виживе.

"Україна не виявила великого інтересу. Я вважаю, що вони справедливо стурбовані живучістю цих літаків", — сказав Френк Кендалл.

Також у ВПС США повідомили, шо одна з країн готова прийняти списані штурмовики. Але яка саме країна — не уточнили.

"Одна держава виявила певний інтерес, але проблема полягає в тому, що як тільки літаки покинуть США, для них не буде жодної базової підтримки. Тож будь-якій країні, яка прийме А-10, доведеться дуже важко. Це теж дуже старий літак, йому близько 45 років. Запасні частини дуже важко знайти", — зауважив Кендалл.

Нагадаємо, 18 квітня Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа.

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