ССО уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы — эффектное видео
Операторы третьего полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это произошло на Донецком направлении.
Видео опубликовала пресс-служба Сил специальных операций в Telegram в среду, 10 апреля.
Удар по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы
ССО ударили по машине из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".
Цель была уничтожена с помощью ударного беспилотника.
"Борисоглебск-2" — российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах. На вооружении армии РФ — с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.
Также подразделение Госпогранслужбы "Стальная граница" показало кадры поражения российского военного грузового автомобиля "Урал-4320". Машина была атакована ночью с помощью FPV-дронов.
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