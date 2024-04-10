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ССО уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы — эффектное видео

10 апреля 2024 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ССО уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы — эффектное видео
Уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Операторы третьего полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это произошло на Донецком направлении.

Видео опубликовала пресс-служба Сил специальных операций в Telegram в среду, 10 апреля.

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ССО ударили по машине из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

Цель была уничтожена с помощью ударного беспилотника.

"Борисоглебск-2" — российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах. На вооружении армии РФ — с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Также подразделение Госпогранслужбы "Стальная граница" показало кадры поражения российского военного грузового автомобиля "Урал-4320". Машина была атакована ночью с помощью FPV-дронов.

война
ВСУ
украинцы
Украина
Донецкая область
военная техника
оккупанты
ССО

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