Докатався — прикордонники показали кадри нічного враження російського "Уралу"

Російська військова вантажівка "Урал-4320". Фото: скриншот

Підрозділ Держприкордонслужби "Сталевий кордон" показав кадри враження російського військового вантажного автомобіля "Урал-4320". Машина була атакована вночі за допомогою FPV-дронів.

Кадри ліквідації ворожого транспорту показали в пресслужбі ДПСУ.

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За повідомленням прикордонників, ворожий транспорт виявили вночі аеророзвідники "Сталевого кордону", після чого за допомогою двох FPV-дронів машина була атакована.

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Нагадаємо, раніше силовики полку НГУ "Азов" показали полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів поблизу Кремінної на Луганщині.

Водночас полк знищив чергову російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій Збройних сил на тому ж напрямку.

Також бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян.