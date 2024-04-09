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Докатався — прикордонники показали кадри нічного враження російського "Уралу"

9 квітня 2024 16:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Докатався — прикордонники показали кадри нічного враження російського "Уралу"
Російська військова вантажівка "Урал-4320". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Підрозділ Держприкордонслужби "Сталевий кордон" показав кадри враження російського військового вантажного автомобіля "Урал-4320". Машина була атакована вночі за допомогою FPV-дронів

Кадри ліквідації ворожого транспорту показали в пресслужбі ДПСУ.

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За повідомленням прикордонників, ворожий транспорт виявили вночі аеророзвідники "Сталевого кордону", після чого за допомогою двох FPV-дронів машина була атакована. 

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Нагадаємо, раніше силовики полку НГУ "Азов" показали полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів поблизу Кремінної на Луганщині.

Водночас полк знищив чергову російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій Збройних сил на тому ж напрямку.

Також бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян.

російські війська
ЗСУ
Україна
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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