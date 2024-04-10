ССО знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби — ефектне відео

Знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби. Фото: скриншот з відео

Оператори третього полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Це сталося на Донецькому напрямку.

Відео опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у середу, 10 квітня.

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Удар по російському комплексу радіоелектронної боротьби

ССО вдарили по машині зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

Ціль було знищено за допомогою ударного безпілотника.

"Борисоглєбськ-2" — російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ — з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.

Також підрозділ Держприкордонслужби "Сталевий кордон" показав кадри враження російського військового вантажного автомобіля "Урал-4320". Машина була атакована вночі за допомогою FPV-дронів.