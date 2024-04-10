ССО знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби — ефектне відео
Оператори третього полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Це сталося на Донецькому напрямку.
Відео опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у середу, 10 квітня.
Удар по російському комплексу радіоелектронної боротьби
ССО вдарили по машині зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".
Ціль було знищено за допомогою ударного безпілотника.
"Борисоглєбськ-2" — російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ — з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.
Також підрозділ Держприкордонслужби "Сталевий кордон" показав кадри враження російського військового вантажного автомобіля "Урал-4320". Машина була атакована вночі за допомогою FPV-дронів.
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