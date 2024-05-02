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ССО уничтожили вражеский комплекс "Бук-М1" — эффектные кадры прямого попадания

2 мая 2024 17:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
ССО уничтожили вражеский комплекс "Бук-М1" - эффектные кадры прямого попадания
Ликвидация вражеского "Бук-М1". Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские Силы специальных операций продемонстрировали высокий уровень эффективности и профессионализма, уничтожив вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении. Операторы одного из подразделений ССО обнаружили и осуществили огневой удар с помощью ударных беспилотников, что привело к уничтожению вражеской техники.

Об этом сообщили в CCO Вооруженных Сил Украины в Telegram в четверг, 2 мая.

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Ликвидация вражеского "Бук-М1"

Во время выполнения задания на сумском направлении операторы ССО обнаружили принадлежащий вражеской стороне зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Сознавая угрозу, которую может представлять эта техника для безопасности нашей страны, операторы ССО немедленно перешли к действию.

"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Кафиры тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" повреждена", — говорится в сообщении командования ССО.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения РФ.

Также Сырский показал, как военные ударили по местам сосредоточения личного состава русских оккупантов. Цели поражены в Донецкой и Запорожской областях.

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