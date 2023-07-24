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Стали известны подробности атаки БпЛА по Москве

24 июля 2023 16:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Атака дронов на Москву: в оппозиции рассказали о целях
Атака БпЛА на Москву, 24 июля. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

БпЛА, которые атаковали Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому Министерству обороны. Эти объекты находятся в центре Москвы. Сами БпЛА запускались с территории России местными партизанами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

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Алексей Барановский. Фото: FB/Алексей Барановский

"На самом деле это не Министерство обороны, а министерство нападения. Но в целом беспилотники запускались с территории России партизанскими ячейками. Провести такого рода мероприятия из-за границы невозможно. Они не долетят. Похожая атака была на Кремль. Попадания есть, но пока непонятно, насколько серьезно. Атаки будут продолжаться дальше", — уточнил Алексей. 

По его словам, одной из целей атаки было показать, что ничего безнаказанного для России, которая начала войну против Украины, не будет. Также Барановский признал, что пока партизанским силам не хватает мощности и возможности для проведения более масштабных акций, но сопротивление будет возрастать.

Напомним, по словам журналиста-расследователя Христо Грозева, в Москве во время атаки один из дронов упал напротив штаб-квартиры ГРУ, занимающейся кибернаступлением. Также там находится военный университет.

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