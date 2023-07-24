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Взрывы в Москве и детонация складов в Крыму: прямой эфир Новини.LIVE

24 июля 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Москве и детонация складов в Крыму: прямой эфир Новини.LIVE
Прямой эфир Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 24 июля, ночью два БПЛА атаковали Москву, в результате чего произошли взрывы. Также утром в Крыму раздались взрывы на военном аэродроме в селе Веселое. оккупанты сообщили, что есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Детальнее об этом в прямом эфире Новини.LIVE.

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Кроме того, российские оккупанты в эту ночь в течение почти четырех часов атаковали "Шахедами" портовую инфраструктуру Дуная. Им удалось разрушить здание для хранения зерна, повредить резервуары, где хранятся другие виды грузов.

Взрывы в столице РФ

В Москве около четырех утра по киевскому времени начались взрывы. СМИ пишут, что это была операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации liga.net, беспилотники атаковали здания российского Минобороны. Еще один из них упал у организации, которая ведет кибервойну.

Взрывы в Крыму

Так называемый российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом силы ПВО и средства РЭБ сбили 11 беспилотников "противника". Попадание произошло в состав боеприпасов россиян в Джанкойском районе.

Напомним, на временно оккупированном полуострове российские власти объявили эвакуацию местных жителей в Джанкойском районе. Людей будут расселять к "пунктам временного размещения".

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