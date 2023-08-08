Стало известно, для чего вагнеровцы используют лагерь в Беларуси
Боевики ЧВК "Вагнер" принимают участие в боевых действиях не только в Украине. Так, российские наемники прошли переподготовку в Беларуси, откуда направились в Африку.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.
Как вагнеровцы используют свой лагерь в Беларуси
По информации Центра стратегических коммуникаций, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует Беларусь для переподготовки наемников.
"Из лагерей в РБ боевики отправляются воевать в другие страны. По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера", — сообщает Центр.
Как отметили в публикации, таким образом вагнеровцы выступают "экспортерами войны по всему миру".
Напомним, РФ готовит провокацию с участием "вагнеровцев" в Беларуси: в СБУ раскрыли детали.
Также мы писали, что в Карелии бывшего "вагнеровца" обвиняют в массовом убийстве.
В то же время стало известно, что сетью ширится фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей.