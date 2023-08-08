Стало известно, для чего вагнеровцы используют лагерь в Беларуси

Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове. Иллюстративное фото: рос.СМИ

Боевики ЧВК "Вагнер" принимают участие в боевых действиях не только в Украине. Так, российские наемники прошли переподготовку в Беларуси, откуда направились в Африку.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Читайте также:

Как вагнеровцы используют свой лагерь в Беларуси

По информации Центра стратегических коммуникаций, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует Беларусь для переподготовки наемников.

"Из лагерей в РБ боевики отправляются воевать в другие страны. По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера", — сообщает Центр.

Как отметили в публикации, таким образом вагнеровцы выступают "экспортерами войны по всему миру".

Скриншот сообщения SPRAVDI

Напомним, РФ готовит провокацию с участием "вагнеровцев" в Беларуси: в СБУ раскрыли детали.

Также мы писали, что в Карелии бывшего "вагнеровца" обвиняют в массовом убийстве.

В то же время стало известно, что сетью ширится фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей.