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Стало известно, кто не подлежит мобилизации в Украине

30 апреля 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, кто не подлежит мобилизации в Украине
Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина продлевает военное положение и проводит общую мобилизацию на 90 дней, до 20 мая 2023 года. Однако существуют определенные категории граждан, которые не подпадают под призыв во время мобилизации в стране.

Об этом говорится в тексте закона.

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Кто не подлежит мобилизации

К ним относятся граждане, работающие в органах государственной власти, на критически важных предприятиях и в организациях, а также граждане, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту. Также в эту категорию входят граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

Мужчины и женщины, являющиеся родителями и занимающиеся воспитанием детей, также не подлежат мобилизации на военную службу. Кроме того, не призываются многодетные родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка, а также мужчины и женщины, находящиеся в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Родители, на воспитании которых находятся дети с инвалидностью подгруппы А или III-IV группы, а также совершеннолетние (в возрасте от 18 до 23 лет) дети с инвалидностью I или II группы, также не подлежат мобилизации на военную службу.

Кроме того, не могут быть призваны женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Также не призываются женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу.

Напомним, что в Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе, или те, кто находится в запасе.

В первую очередь во время мобилизации будут призываться военнообязанные по конкретным военно-учетным специальностям, а также лица с нормальным состоянием здоровья.

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