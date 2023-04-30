Стало відомо, хто не підлягає мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна продовжує воєнний стан та проводить загальну мобілізацію на 90 днів, до 20 травня 2023 року. Однак є певні категорії громадян, які не підпадають під заклик під час мобілізації в країні.

Про це йдеться у тексті закону.

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Хто не підлягає мобілізації

До них відносяться громадяни, які працюють в органах державної влади, на критично важливих підприємствах та в організаціях, а також громадяни, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я чи віком. Також до цієї категорії входять громадяни, які постійно доглядають осіб, які потребують піклування.

Чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей, також не підлягають мобілізації на військову службу. Крім того, не закликаються багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, батьки-одиначки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину, а також чоловіки та жінки, які перебувають у статусі опікунів та прийомних батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини.

Батьки, на вихованні яких перебувають діти з інвалідністю підгрупи А чи III-IV групи, і навіть повнолітні (віком від 18 до 23 років) діти з інвалідністю I чи II групи, також підлягають мобілізації військову службу.

Крім того, не можуть бути покликані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний брат, чи сестра) загинули, чи зникли безвісти за участю у бойових діях. Також не закликаються жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

Нагадаємо, що в Україні посилюється загальна мобілізація. Порядку денний отримають усі громадяни, придатні до військової служби або ті, хто перебуває в запасі.

Насамперед під час мобілізації будуть призиватися військовозобов'язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з нормальними станами здоров'я.