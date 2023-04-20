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Стало известно, когда оккупанты будут вывозить детей из Энергодара в Крым

20 апреля 2023 08:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стало известно, когда оккупанты будут вывозить детей из Энергодара в Крым
Принудительная эвакуация на оккупированных территориях. Фото: Энергоатом
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска планируют вывозить украинских детей из Энергодара в Крым в период с 4 по 7 мая. Пока захватчики составляют реестр несовершеннолетних жителей этого города.

Об этом сообщил в эфире "Мы — Украина" городской голова Энергодара Иван Федоров.

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Вывоз детей из Энергодара

По информации Ивана Федорова, в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре российские оккупанты начали раздавать брошюры с информацией о том, до 27 апреля будут собирать реестры детей.

Реестры нужны для принудительной эвакуации несовершеннолетних украинцев в Крым или, возможно, даже России. Этот процесс будет проходить 4-7 мая.

Эвакуация в Запорожье

Также Иван Федоров сообщил, что в районе городов Токмак и Молочанск российские военные ездят с громкоговорителем и призывают местных жителей эвакуироваться.

Что касается этих людей, то им пока предлагается выехать только в соседний Мелитополь.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что российские оккупационные войска начали распространять по детским садам и школам Энергодара о принудительной эвакуации детей.

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