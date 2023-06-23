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Стало известно о еще одном погибшем в результате российских обстрелов в Херсоне

23 июня 2023 17:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно еще о одном погибшем в результате российских обстрелов в Херсоне
Скорая медицинская помощь. Фото: Корреспондент.net
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 23 июня, в Херсоне российские оккупанты обстреляли коммунальное транспортное предприятие. Сейчас стало известно о еще одном погибшем, которого не смогли спасти врачи.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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"В медучреждении остановилось сердце 53-летнего работника транспортного предприятия, которое сегодня обстреляли российские террористы. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми", написал он.

Также Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.

Скриншот сообщения

Что известно об обстреле в Херсоне

В пятницу, 23 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию.

В результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — 43-летнем мужчине, который умер в больнице. Еще пять человек ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.

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