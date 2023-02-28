Стало известно, сколько детей пострадало в результате войны в Украине

Дети в Украине

Утром 28 февраля 2023 года стало известно о том, что свыше 1388 детей пострадали в результате войны рф против Украины. Согласно официальной информации от представителей ювенальных прокуратур, 461 ребенок погиб, а более 927 детей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Дети войны

В сообщении говорится, что указанные цифры могут измениться, поскольку продолжается работа по установлению точного количества пострадавших на местах боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Большинство детей пострадали в Донецкой области — 445, Харьковской — 272, Киевской — 123, Херсонской — 90, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66 и Днепропетровской — 64. Эти цифры показывают огромный ущерб, причиненный детям и их семьям в результате конфликта, который продолжается на востоке Украины.

Школы Украины

В течение года вооруженные силы рф проводили массированные бомбардировки и обстрелы, которые повредили 3126 учебных заведений. Из них 438 разрушены полностью.

Напомним, украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.

Также мы писали, что в декабре двум коллаборантам из "ДНР" объявили подозрение в депортации детей. Люди из окружения Дениса Пушилина вывозили детей-сирот в россию под видом отдыха в детских лагерях.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что вернуть детей, которых похитила россия силой, невозможно.