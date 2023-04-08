Стало відомо, скільки дітей залишається в Авдіївці: батьки ховають їх від евакуації

Авдіївка зазнала значних руйнувань внаслідок постійних обстрілів. Фото: npu.gov.ua

У місті Авдіївка на Донеччині, яке постійно потерпає від обстрілів, наразі залишаються четверо дітей. Їх переховують батьки, які не хочуть виїжджати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

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Що відомо про дітей у Авдіївці

Як зазначається, правоохоронці, які займаються евакуацією з прифронтових міст, уже розшукали двох дітлахів і зараз вмовляють родину евакуюватися.

Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю. Попри щоденні обстріли, їхні батьки воліють залишатися вдома. Поліцейські роз’яснили дорослим їхні права та обов’язки щодо дітей і механізм обов’язкової евакуації. Родині дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним.

Окрім того, під час нового рятувального рейсу правоохоронці вивезли подружжя зі 100-річного будинку та відвідали волонтерський пункт, який підтримує життя мешканців Авдіївки.

Як відбувається евакуація

Як розповіли у поліції, евакуація дитини з "гарячої точки" починається з пошуків.

"У практиці поліцейських Авдіївки був випадок, коли сім’я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію – нібито вони разом з дитиною вже виїхали. На другому етапі поліція вмовляє дорослих виїхати та пояснює, що ніхто не буде розлучати їх з малечею, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними або одним з них. Завершується операція з порятунку вивезенням родини у безпечне місце та організацією допомоги для неї", — йдеться у повідомленні.

Куди звертатися, щоб виїхати з Авдіївки

Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд.

Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи "Білий Янгол" за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті. Для допомоги населенню там постійно присутні представники поліції та військової адміністрації.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів затвердив положення про примусову евакуацію із місць, де відбуваються бойові дії, неповнолітніх. Хтось один із батьків має обов’язково бути присутнім під час евакуації дитини.

Раніше поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки.